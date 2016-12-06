تحويل الزمالك للجنة الانضباط وتهديده بخصم 6 نقاط من الدورى بسبب ريكاردو

كتب أحمد طارق

انفرد اليوم السابع، بالحصول على الخطاب المرسل من المحكمة الرياضية "غرفة حل المنازعات" للجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بشأن تأخر الزمالك فى سداد مستحقات البرازيلى ريكاردو لاعب الفريق الأبيض، والبالغة 485 ألف دولار.

وأكد أسامة مترى، وكيل أعمال اللاعب البرازيلى "ريكاردو"، أن المحكمة الرياضية حكمت بأحقية ريكاردو فى الحصول على كامل مستحقاته المالية من نادى الزمالك، وبعد أن تقاعس مسئولى الأبيض فى السداد، تم تحويل الأمر للجنة الانضباط بـ"الفيفا" تمهيداً لخصم 6 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بالدورى الممتاز هذا الموسم، فى حالة عدم السداد.

أضاف مترى، فى تصريحات خاصة، أنه من المنتظر أن يتم التحقيق مع الزمالك من قبل لجنة الانضباط خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم إخطار لجنة الانضباط فى تاريخ 5 ديسمبر الجارى، بمخاطبة نادى الزمالك بكل القرارات التى اتخذتها المحكمة الرياضية، ولم يستجب المسئولون.

وتعود هذه القضية لأيام مجلس الزمالك الأسبق برئاسة ممدوح عباس، بعدما غادر ريكاردو مصر بداعى عدم الحصول على مستحقاته المالية، ثم قام برفع شكوى رسمية ضد الأبيض للحصول على قيمة عقده كاملة.

ونجح مجلس الزمالك الحالى فى تخفيض العقوبة الموقعة على النادى لصالح ريكاردو بنسبة 60% بعدما كانت الغرامة المالية الموقعة من المحكمة الرياضية تقدر بمليون و50 ألف دولار، قبل أن يتم تخفيضها إلى 485 ألف دولار بعد جلسات الاستماع التى حضرها هانى زادة عضو مجلس الزمالك ونصر الدين عزام المستشار القانونى.

وأصبح الزمالك مطالبًا بسداد القيمة المادية المذكورة لريكاردو قبل يوم الاثنين المقبل وحال عدم السداد سيتم إصدار عقوبات جديدة ضد النادى تبدأ بغرامة قيمتها 5% من قيمة الغرامة كاملة وصولاً إلى خصم 6 نقاط من رصيد الفريق بالدورى وكذلك إمكانية حرمانه من القيد.