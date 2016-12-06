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احتراق كابل الكهرباء المغذى للوحدة الصحية بقرية الإسماعيلية بدمياط

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احتراق كابل الكهرباء المغذى للوحدة الصحية بقرية الإسماعيلية بدمياط احتراق كابل الكهرباء المغذى للوحدة الصحية بقرية الإسماعيلية بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

يعانى مرضى الوحدة الصحية  بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بعد انقطاع الكهرباء بسبب عطل بالكابل الرئيسى المغذى للوحدة الصحية، اليوم الثلاثاء، ما اضطرهم للذهاب لمستشفى كفر سعد المركزى وخاصة المرضى المترددين على قسم الأسنان.

 

من جانبه قال المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط ، أن سبب انقطاع الكهرباء عن الوحدة الصحية هو احتراق الكابل الرئيسى المغذى للوحدة مؤكدا أنه بمجرد أن وصلنا خبر قطع الكهرباء عن الوحدة الصحية قامت إدارة إنارة الشوارع بتوصيل الكهرباء للوحدة الصحية حتى لا تتوقف الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين كما قمنا بالاتصال بمديرية الصحة وقطاع كهرباء دمياط للتدخل السريع لحل المشكلة.

 

وأكد حواس أن الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط وقع اليوم على الشيك الخاص بقيمة تغيير الكابل الخاص بالوحدة الصحية موضحا أنه قام بالتواصل مع المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط ببدء العمل من صباح الغد واستبدال الكابل الكهربائى لحين صرف الشيك المستحق لقيمة استبدال الكابل.

 

 


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