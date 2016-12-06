مستشفى سرطان الأطفال تتبرع بجهاز إشعاع لمركز أورام الفيوم

أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء مستشفى57357 لعلاج سرطان الأطفال، أن المستشفى تبرعت بجهاز لمركز أورام الفيوم لعلاج مرضى الأورام السرطانية بالإشعاع.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، لمدرسة أبو شنب للتعليم الأساسى بإدارة أبشواي التعليمية.

وأوضح، أن المبادرة وزعت حتى الآن أكثر من 100 ألف شنطة مدرسية كاملة المستلزمات الدراسية، تحتوي على كتيبات للتوعية بمخاطر السرطان وطرق الوقاية من المرض، وذلك بمحافظات “القاهرة، قنا، المنيا، طنطا”، ويتم قريبا توزيعها في أسوان والأقصر، فى إطار خطة لتوزيع نصف مليون شنطة مدرسية.

(أ.ش.أ)