بالصور.. 300 مقعد دراسي و12 طن لحوم هدية من وزارة الأوقاف لبني سويف

تسلمت محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 300 مقعد دراسي و12 طن لحوم هدية من وزارة الأوقاف توزع بالمجان علي مستوي المحافظة بالمجان ، وقال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف أن مجهودات وزارة الأوقاف في تنمية المجتمع السويفي والاسهام في توفير احتياجاته ومتلطباته الأساسية وهو ما يجسًد بشكل واضح تكاتف وتكامل جميع مؤسسات الدولةمن أحل المواطن والذي يلمسه المواطن في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته في هذا المجال والذي يتم ترجمته على أرض الواقع وما نشهده اليوم خير مثال على ذلك

وأشار المحافظ إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها وزارة الأوقاف للمواطن السويفي من خلال توفير 300 مقعد دراسي ” كدفعة أولى” مقدمة من المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وذلك لتوزيعها على المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظة بالإضافة إلى 11 طن 800كيلو جرام من اللحوم من وزارة الأوقاف لتوزيعها بالمجان على مراكز المحافظة السبع عن طريق إدارات الأوقاف ، مضيفاً أن الأوقاف تتعاون مع المحافظة في أكثر من مبادرة مجتمعية وتنموية مثل مبادرة القضاء على فيروس سي والتي نجحت المحافظة القضاء على قوائم الانتظار من خلال المبادرة ، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ مبادرة تنموية مجتمعية ذات طابع خاص حيث يشترك فيها الكنيسة والمسجد والشاب والمرأة والطفل في زراعة 3 مليون من أشجار الزيتون على مستوى المحافظة

كما أعرب المحافظ عن تقديره وسعادة أبناء المحافظة بما نلمسه من مجهودات كبيرة تقوم بها وزارة التنمية المحلية في الفترة الحالية من تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدًم للمواطنين في كافة القطاعات ، مشيراً إلى البرامج الإجتماعية بجانب عملها الأساسي في رفع كفاءة الأداء بكافة القطاعات ، ضارباً المثل بقيام وزارة التنمية المحلية تحت مسؤولية الدكتور أحمد زكي بدر بتقديم الدعم للمواطن الصعيدي البسيط من خلال رعايتها لعدد من الأنشطة التنموية والمجتمعية مثل القوافل العلاجية والاجتماعية والثقافية ومساعدات دراسية للطلبة الفقراء والمواد الغذائية وغيرها

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش زيارة وزيري التنمية المحلية والأوقاف للمحافظة بحضور النواب (هشام مجدي ، جمال هندي، محمد كسًاب، عاطف عبدالجواد، علي بدر) أعضاء مجلس النواب والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف واللواء يسري خضر السكرتير العام وقيادات وأئمة الأوقاف ومجموعة من الاعلاميين والصحفيين ومراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة

ومن جانبه أكدً وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة على تحسين كافة جوانب حياة المواطن من خلال الأدوات والموارد المتاحة والتعاون والتكامل مع المحافظات لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والمساهمة في ضخ وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الاجتماعية وتنمية روح المشاركة المجتمعية مثل القوافل الطبية والعلاجية للمناطق المحرومة والمساعدات في مجال التعليم

وصرًح وزير الأوقاف أن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الاجتماعية ، حيث تدعو جميع الأديان السماوية للتكافل الاجتماعي ، مشيراً إلى عدم التفرقة بين المحتاجين من المواطنين على أي أساس ، لافتاً إلى أن مهمتنا الأساسية المساهمة في المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم للمواطن المصري بجانب مجهودات الوزارة في مجال الدعوة والتوعية بمفاهيم الدين الصحيح وغيرها من مهام الوزارة

وتركزت أسئلة المؤتمر الصحفي عن مسابقات تعيين الأئمة الجدد وتوفير الأئمة والخطباء لكافة المساجد ، وأراضي الأوقاف واستخدامها في النفع العام واحلال وتجديد المساجد والبرامج التوعوية والقوافل الدعوية وتعميمها ووصولها لأوسع نطاق ممكن في نشر مفاهيم الدين الصحيحة ومحاربة الأفكار الهدامة ، بالإضافة إلى استفسارات عن مشروع تجديد الخطاب الديني

وعقب ذلك شارك المحافظ مع وزير الأوقاف والتنمية المحلية في تسليم المقاعد الدراسية واللحوم المقدمة من وزارة الأوقاف للمسؤولين التنفيذيين ورؤساء المدن لتوزيعها على المستحقين ، حيث أكد المحافظ أنه تم اعداد خطة يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية من التربية والتعليم والأوقاف لتوزيع هدايا وزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجاً لوصول هذه المساعدات والبرامج التنموية لمستحقيها.