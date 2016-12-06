أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. رسالة "محمد صبحى" عقب وفاة زوجته

كتبت – شرويت ماهر

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، بالعديد من المنشورات والصور الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1- أحمد حسن: "يجب على اتحاد الكرة إعلان الحداد على الكرة المصرية".

2- حاكم دبى يصل البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الـ37

3- جاريدو لجماهير الأهلى :"سأظل أتذكر يوم حصولنا على لقب الكونفدرالية الأفريقية طوال حياتى"

4- أمينة خليل لهانى البحيرى: "شكرا لجعلى أشعر وكأنى أميرة"

5- محمد صبحى عن وفاة زوجته: "رحلت رفيقة عمرى وعماد الأسرة"

6- أبو تريكة ينعى مذيع قناة أبو ظبى "حمد الإبراهيم"