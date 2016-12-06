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الدولار : يسجل ارتفاعاً جديداً اليوم فى مصر الثلاثاء 6-12-2016 فى بنك مصر والاهلى والبنك التجارى الدولى CIB ...

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الدولار : يسجل ارتفاعاً جديداً اليوم فى مصر الثلاثاء 6-12-2016 فى بنك مصر والاهلى والبنك التجارى الدولى CIB ... الدولار : يسجل ارتفاعاً جديداً اليوم فى مصر الثلاثاء 6-12-2016 فى بنك مصر والاهلى والبنك التجارى الدولى CIB ...

يأتى ارتفاع الان اليوم الثلاثاء فى بالرغم من الاجراءات الحكومية والتى تم اتخاذها خلال الايام الماضية وهى رفع الرسوم الجمركية على اكثر من 300 سلعة من السع غير الاساسية او غير الضرورية وهى ما يطلق عليها فى مصر السلع الاستفزازية ، حيث تيد المصرية السيطرة على سعر الدولار الان من خلال تخفيض العمليات الاستيرادية وتعزيز الصناعات المصرية البديلة لرفع قيمة الجنية مرة اخرى امام الدولار وامام العملات الاجنبية الاخرى .

سعر الدولار الان اليوم فى مصر

سعر الدولار الان يوم الثلاثاء فى مصر فى البنك التجارى الدولى 17.65 للشراء و 17.90 للبيع  .

وفى بنك الاسكندرية بلغ سعر الدولار 17.70 للبيع و17.95 للشراء .

بينما بلغ سعر الدولار فى بنك مصر الان 17.45 للشراء و17.45 للبيع .

وبخصوص الجنية امام العملات الاخرى فى البنك التجارى الدولى CIB سعر اليورو 18.95 للشراء و 19.3 للبيع .

سعر الريال السعودى 4.69 للبيع و 4.77 للشراء .

وسعر الدينار الكويتى 57.79 للبيع و 58.75 للشراء .

 

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رئيس قسم الأخبار

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