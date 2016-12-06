مرتضى منصور ينفى مطالبة وزير الرياضة للزمالك بالتراجع عن الانسحاب

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي لن يتراجع عن قرار الانسحاب من بطولة الدوري، إلا بعد تنفيذ الطلبات التي قدمها إلي مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشيرًا إلي أنه لم يتعرض لضغوطات من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز للتراجع عن موقفه.

وكان الزمالك قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة، أوضح فيه أنه جمد النشاط مؤقتًا لحين البت في طلباته، وهي إقالة رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام، وشطب الحكم إبراهيم نور الدين، والتحقيق مع لاعب المقاصة أحمد الشيخ لتعمده إهدار ضربة الجزاء في لقاء المقاصة والأهلي.

وأعلن منصور اليوم، أنه لم يتلق اي اتصالات من وزير الشباب والرياضة، لإثنائه عن قرار الانسحاب، مشيرًا إلي أنه تلقى اتصالًا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يطالبه بالتراجع عن قراره.

وأوضح رئيس الزمالك، أنه أبلغ أبو ريدة بموقف الزمالك منذ شهر، باعتراضه علي الأخطاء التحكيمية علي جميع الأندية، وليس على نادي الزمالك فقط، مما يؤثر على اكمال المسابقة منتقدًا ظهور الحكم إبراهيم نور الدين على القنوات الفضائية بعد مباراة الأهلي والمقاصة للحديث عن قراراته خلال اللقاء، مؤكدًا أن في كل دول العالم يحرم على الحكام الظهور في الإعلام للحديث عن ادائهم.

وطالب منصور، من رئيس الاتحاد إقالة رضا البلتاجي، وتعيين عصام عبد الفتاح لرئاسة اللجنة، مشيرًا إلى أنه في عهد عصام عبد الفتاح كانت الأخطاء أقل بكثير.

(أ.ش.أ)