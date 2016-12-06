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لجنة الشباب بالبرلمان تطلق مبادرة «صنع إيدينا» لتشجيع الصناعة المحلية

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لجنة الشباب بالبرلمان تطلق مبادرة «صنع إيدينا» لتشجيع الصناعة المحلية لجنة الشباب بالبرلمان تطلق مبادرة «صنع إيدينا» لتشجيع الصناعة المحلية

 

النائبة سولاف درويش

قالت النائبة سولاف درويش، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، دشنت مبادرة “صنع أيدينا” بعدد من مراكز الشباب على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك لتشجيع المنتج المصرى.

وأضافت درويش، خلال الزيارة الميدانية التى قامت بها لجنة الشباب والرياضة، اليوم، لمحافظة القليوبية برئاسة فرج عامر، أن هذه المبادرة تستهدف استغلال كل مراكز الشباب فى عمل مشاريع صغيرة للأسر المنتجة ومساعدة المرأة المعيلة، وفى نفس الوقت تشجيع الصناعة المحلية.

وأوضحت درويش، أن السلع التى يتم إنتاجها عبارة عن مشغولات خشبية وخزف وتريكوا، وسيتم عرضها فى مراكز الشباب والبازارات والجاليريهات بدلًا من المستورد من بعض الدول.

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