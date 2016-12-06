"الأرصاد" يحذر من رياح قوية و تدني الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة، كما حذر من إرتياد البحر حتى يوم الإثنين المقبل نظراً لإضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع المركز أن يزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً من مساء الغد الأربعاء والذي يبدأ غرباً ثم يمتد إلى باقي المناطق من يوم الخميس ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل وتصبح الرياح قوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتعمل الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية أحيانا على إرتفاع موج البحر ليصبح البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب خلال هذه الفترة كما تزداد كميات السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية والساحلية.