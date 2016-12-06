«الداخلية»: مقتل 3 من عناصر «حسم الإرهابية» قبل تنفيذ سلسلة من الاغتيالات بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 3 من كبار كوادر حركة “حسم” الارهابية، بمحافظة أسيوط فى مواجهات مع الأمن، قبل تنفيذهم أعمال تخريبية وتفجيرات خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها اليوم، “أنه فى إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، واستمرارًا لما كشفت عنه المعلومات والرصد الأمنى مؤخرًا لأنشطة الجماعة الإرهابية عن إضطلاع قيادتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل وتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة ” حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة “، واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة، فتوافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد إتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى، المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 724/2016 حصر أمن دولة عليا ما يسمى، حركة سواعد مصر – حسم ، من أحد العقارات بقرية بنى شعران زمام مركز منفلوط بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسيوط، مقرًا لاختبائهم وللقاءاتهم التنظيمية والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر ، وتم تحديده حيث تبين أنه عقار مكون من طابقين كائن بقرية بنى شعران مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتم إستهدافه عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنه أثناء مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها.

وأسفرت المواجهة، ذلك عن مصرع ثلاثة من هؤلاء العناصر، وهم محمد سيد حسين زكى، يحمل أسم حركى حمزة، وحاصل على بكالوريوس علوم، وتبين أنه من كوادر ما يسمى ( حركة سواعد مصر – حسم ) ومسئول الحراك المسلح بجنوب بنى سويف، ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 2250/2016 إدارى بندر بنى سويف ( اغتيال أمين شرطة خليفة حسن عبدالجيد، من قوة قطاع الأمن الوطنى بتاريخ 24/10/2015، واغتيال أمين شرطة شعبان فتحى عبدالحميد، من قوة مركز شرطة ببا بتاريخ 21/5/2015 ، واستهداف قول أمنى بطريق الفيوم، وإصابة النقيب أحمد جمال بتاريخ 21/8/2015 ، إستهداف قول أمنى بالطريق الدائرى بمركز ببا نتج عنه إستشهاد رقيب شرطة/عماد ربيع بتاريخ 30/6/2015 ).

كما أسفرت المواجهات عن مقتل علاء رجب أحمد عويس، اسمه الحركى حركى فرج، مواليد 7/9/1988 بنى سويف، ومقيم بها بقرية بيلفيا/ عامل، وتبين أنه أحد كوادر الحراك المسلح ومسئول مجموعات تنفيذ عمليات اغتيالات ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 2250/2016 إدارى بندر بنى سويف، ( اغتيال أمين شرطة/عبدالله إسماعيل، من قوة قطاع الأمن الوطنى بتاريخ 28/1/2016 )، و عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن، ويحمل اسم حركى زكريا، مواليد 2/5/1993 المنيا، ومقيم بها نزلة ثابت كفر الكوادى مركز مطاى، طالب بكلية علوم جامعة المنيا، وتبين أنه أحد كوادر حركة سواعد مصر، ومسئول تصنيع العبوات المتفجرة، وتدريب عناصر الكيان على عمليات التصنيع على مستوى الجمهورية، ومحكوم عليه بالسجن غيابيًا، بالمؤبد فى القضية رقم 13627/2014 جنايات قسم شرطة المنيا ( حيازة مفرقعات ) .

وأسفر تفتيش الوكر عن العثور على 3 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، وعدد جراب خاص بخزينة البندقية الآلية، عدد 7 خزينة آلية وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالجماعة الإرهابية، ونشاط عناصرها فى مجال العمل المسلح، ورصد بعض من رجال الشرطة والقوات المسلحة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار نيابة أمن الدولة العيا لمباشرة التحقيقات فى هذا الشأن.