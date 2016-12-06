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ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية بالمنيا

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ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية بالمنيا ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

تمكن ضباط وحدة مباحث بندر المنيا من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية. 

 

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي بورود 5 بلاغات من مواطنين بدائرة بندر المنيا بتعرض مساكنهم للسرقة.

 

شكل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بقيادة الرائد عمرو حسن رئيس مباحث البندر والنقباء أحمد النجار وأحمد حسانين وعمرو القفاص ومحمد عبد السلام.

 

وبالفحص تبين قيام " محمد. م 25سنة" عاطل،  و"أحمد .ع 18 سنة" عاطل، و"عبد الرحمن. م 20 سنة" عاطل مقيمون بمساكن أرض المستشار بسرقة المنازل.

 

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم لوقائع السرقة وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

 


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