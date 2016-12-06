تعليم دمياط: تطبيق قرار إلغاء منصبى نائب المدير ووكلاء المدارس من اليوم

دمياط - عبده عبد البارى

عقد عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنظيميًا مع مديرى المدارس بإدارة دمياط التعليمية والموجهين الأوائل لجميع المواد فى حضور المتابعة والتنسيق، وأكد على مديرى المدارس بضرورة التطبيق الكامل للقانون 155 ولائحته التنفيذية خاصة فى طرق شغل الوظائف والتكليف وإلغاء أى مسمى لم يرد به نص فى القانون 155 كمسميات الوكلاء المتعددة وإلغاء مسمى نائب مدير بجميع المدارس حيث لا أصل له نهائياً فى القانون.

كما أكد خليفة على أنه لا يوجد مسمى وكيل نهائيا سوى "وكيل شئون تعليم وطبقاً لعدد الفصول" وكلف مديرى المدارس بالتطبيق الحازم لتعليمات الاجتماع بشكل فورى.

كما شدد خليفة على الموجهين بضرورة اعادة توزيع الأنصبة طبقاً للأوضاع الجديدة بعد إلغاء مسميات الوكلاء المخالفة للقانون 155، وطالبهم بمراجعة موقف العجز والزيادة بعد تنفيذ هذه التعليمات والاستفادة من أى زيادة تظهر لسد العجز طبقا للكتاب الدورى 17 لسنة 2016.

ووجه خليفة المديرين بضرورة رفع درجة الاستعداد لأعمال الامتحانات ومراعاة الدقة الكاملة والسرية التامة واختيار أفضل العناصر للمشاركة فى أعمال الكنترولات.

وأكد خليفة على مراجعة اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والقرار الوزارى 164 لسنة 2016 بشأن بطاقات الوصف الوظيفى.

حضر الاجتماع كلا من ياسر عمر وكيل المديرية ولبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام، والدكتور ابراهيم السمان – مدير عام ادارة دمياط التعليمية، وقيادات المديرية ومديرى مدارس ادارة دمياط التعليمية.