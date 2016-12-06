حبس خادمة نجلة المستشار الراحل هشام بركات 4 أيام لاتهامها بالسرقة

قررت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أحمد العراقي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول،حبس خادمة المستشارة مروة هشام بركات، 4 أيام علي ذمة على خلفية اتهامها بسرقة منقولات من داخل الشقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من المستشارة مروة، نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، يفيد بتعرضها لسرقة بعض المنقولات بشقتها في مصر الجديدة واتهمت مخدومتها.

وعقب تكثيف التحريات تمكنت قوة من المباحث من القبض على المتهمة وتمت إحالتها للنيابة للتحقيق.

وقالت المتهمة “داليا.ح” وتعمل ربة منزل، إنها تعمل لدى المستشارة منذ فترة، وعقب مرروها بأزمة مالية قررت سرقة لاب توب المستشارة، وعدد من الأجهزة الكهربائية، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات داخل مخبأ بمسكن المجنى عليها.