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أول ظهور لبركات في «المقصورة» على DMC Sport الخميس المقبل

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أول ظهور لبركات في «المقصورة» على DMC Sport الخميس المقبل أول ظهور لبركات في «المقصورة» على DMC Sport الخميس المقبل

الكابتن محمد بركات

كتبت- إنجي لطفي

يستعد الكابتن محمد بركات، لاعب النادى الأهلى السابق ، للظهور على قناة “ سبورت”، بداية من الخميس المقبل، لينضم لفريق التحليل الخاص بالاستديو التحليلى للقناة “المقصورة” والذى يضم مجموعة من النقاد الرياضيين فى .

وذلك عقب إعلان قنوات “dmc” التعاقد مع بركات للظهور عبر شاشتها الرياضية مع نجوم القناة فى مقدمتهم حسن شحاتة، وأحمد حسن، وعبد الحليم على، وزكريا ناصف، وحسن المستكاوى، وغيرهم.

وأوضحت القناة، أن بركات سيظهر عبر القناة ليكون أحد أعضاء فريق التحليل لمباريات الدورى المصرى الممتاز.

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