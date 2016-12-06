أول ظهور لبركات في «المقصورة» على DMC Sport الخميس المقبل

كتبت- إنجي لطفي

يستعد الكابتن محمد بركات، لاعب النادى الأهلى السابق ، للظهور على قناة “dmc سبورت”، بداية من الخميس المقبل، لينضم لفريق التحليل الخاص بالاستديو التحليلى للقناة “المقصورة” والذى يضم مجموعة من النقاد الرياضيين فى مصر.

وذلك عقب إعلان شبكة قنوات “dmc” التعاقد مع بركات للظهور عبر شاشتها الرياضية مع نجوم القناة فى مقدمتهم حسن شحاتة، وأحمد حسن، وعبد الحليم على، وزكريا ناصف، وحسن المستكاوى، وغيرهم.

وأوضحت القناة، أن بركات سيظهر عبر القناة ليكون أحد أعضاء فريق التحليل لمباريات الدورى المصرى الممتاز.