«مميش»: ميناء العين السخنة وغرب بورسعيد يسهمان فى التحكم بحركة تجارة العالم

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، إن تنمية مينائى العين السخنة فى الجنوب، وغرب بورسعيد فى الشمال؛ يسهم فى تحكم مصر بحركة التجارة العالمية.

وأضاف مميش، فى تصريحات صحفية، خلال مؤتمر عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالديوان العام للمحافظة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل كثيرًا من الجهد لإنجاز المشروعات التنموية، مؤكدًا أن حجم التضخم السكانى فى العام الواحد يصل إلى 2.6 مليون نسمه، وعلى القيادة توفير جميع مؤهلات الحياة لكى يعيش هؤلاء.

وأشار مميش، إلى أن بورسعيد فى قلب مصر وهى المدخل الشمالى لمصر؛ فبتنمية مينائى غرب بورسعيد والعين السخنة تستطيع مصر أن تتحكم فى التجارة العالمية، من خلال إعادة التوزيع اللوجيستى، واستخدام الصناعات التكميلية.

وأوضح مميش، أن ذلك يحدث بمزيد من الجهد والتخطيط والاهتمام بالبنية التحتية التى تعتبر أهم ما يسأل المستثمر عنه الآن عند قدومه للاستثمار بأحد المشروعات الحالية.