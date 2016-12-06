بالصور..رئيس سلوفينيا يزور الأهرامات بصحبة وزيرة التعاون الدولى

زار رئيس جمهورية سلوفينيا، بوروت باهور، اليوم، منطقة الأهرامات الثلاثة، بصحبة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، رئيسة بعثة الشرف المرافقة له خلال زيارته الرسمية إلى مصر، ومقابر اللاتين فى مصر القديمة وقام بوضع أكليل من الزهور على مقابر السلوفينين، حيث أعرب عن إعجابه وانبهاره بعظمة بناء الأهرامات وبعبقرية القدماء المصريين.

واستمع باهور، إلى شرح مفصل عن معالم وتاريخ منطقة الأهرامات الآثرية، ومستجدات العمل بمشروع تطوير هضبة الأهرامات ووضع تصور للمنطقة فور الانتهاء من المشروع، وحرص على زيارة الهرم الأكبر ” خوفو” من الداخل، ومنطقة البانوراما الآثرية، ومتحف مركب خوفو، وأبو الهول.

ورحبت نصرـ بالرئيس السلوفينى خلال زيارته إلى منطقة الأهرامات، مشيدة بالعلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء المتحف المصرى الكبير، والذى سيكون أكبر المتاحف على مستوى العالم، ويسهم فى تنمية قطاع السياحة فى مصر، من خلال بناء متحف دولى للقرن 21، يعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، ويهدف المشروع إلى تشجيع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة فى كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحى، إضافة إلى أن المتحف يقع بالقرب من الأهرامات الثلاثة، ما يدعم أعمال الترميم والعرض والبحث والتعليم الخاصة بالآثار التاريخية فى مصر.

وفى نهاية الزيارة، أعرب الرئيس السلوفينى عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات، متمنيًا زيارتها مرة أخرى بعد الانتهاء من مشروع تطويرها، والذى تنبأ له بأن يكون خطوة كبيرة للنهوض بالمنطقة من جديد.