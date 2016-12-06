أمين عام الناتو: لا أرغب فى حرب باردة جديدة أو مواجهات مع روسيا

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي”الناتو” ينس ستولتنبرج، على أنه لا يرغب فى حرب باردة جديدة أو مواجهة مع روسيا، منوها إلى أنه سيسعى لعلاقات بناءة مع موسكو.

وقال ستولتنبرج- فى مؤتمر صحفى في بروكسل – اليوم الثلاثاء، “أرحب بأي تهدئة للخطابات، مشيرًا إلى أن الخطابات لها دلالة فى إجراء حوار أفضل، مضيفًا أن” ما قاله بوتين بشأن تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة تحت الإدارة الجديدة يعد مهما ولكن الأهم هى الأفعال؛ وسنواصل مقاربة مزدوجة فى التعاون مع روسيا على أساس القوة والردع والدفاع المشترك فى إشارة إلى توفير فرصة للحوار مع موسكو”.

ومن ناحية الوضع فى العراق، قال ستولتنبرج، “سنزيد من تدريب القوات العراقية داخل العراق اعتبارا من شهر يناير المقبل”.

وأشار إلى أن العملية البحرية فى البحر الأبيض المتوسط تتميز بالمرونة، ويمكن استخدامها لأغراض مهمة كثيرة بحسب القرارات التى يتخذها الحلفاء.