برلمانية:أحد النواب حصل على معاش تكافل وكرامة لـ45 ألف مواطن…و«الوزارة»: فاسد

استعرضت الدكتورة نيفين قبانى المشرف على برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى محاور وآليات برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى، لافتة إلى أن حجم الدعم العينى الحالى 66 جنيه للفرد الواحد فى الأسرة على بطاقة التموين.

وأوضحت قبانى خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن برنامج تكافل وكرامة هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية ويستهدف الأسر الأكثر فقرا، مضيفة أن الحماية الاجتماعية تتضمن الدعم النقدى تكافل وكرامة والضمان، والتغذية المدرسية التى تغطى 100% من الصعيد و70% من وجه بحرى، وبطاقات التموين والاسكان الاجتماعى والرعاية الصحية لغير القادرين، والاغاثة فى الكوارث، وتطوير القرى والعشوائيات والتمكين الاقتصادى بالانتقال من الدعم الى الانتاج ومن الحماية الى العمل.

ومن ناحيتها شددت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على ضرورة تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم، قائلة “أحد النواب قال لى أنه استطاع أن يحصل على موافقات بصرف معاش تكافل وكرامة لـ45 ألف مواطن من دائرته بعدد من القرى مستحقين وغير مستحقي”، وردت عليها الدكتورة نيفين قبانى “يبقى نائب فاسد ولازم المجلس يحاسبه، انتوا لازم تساعدونا”.

وأشارت ممثلة وزارة التضامن بالبرلمان أن المنظومة الجديدة للحماية الاجتماعية تتبنى منهج الدعم النقدى المشروط مما يلزم الأسر توجيه الدعم إلى الاستثمار فى التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، واستهداف لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، لافتة إلى أن هناك عدة معايير لتحديد الفئات التى تستحق الدعم وهى الدخل والسكن وحجم الأسرة والصرف الصحى واستهلاك الكهرباء والحيازات الزراعية، قائلة “تلك المقاييس يقاس بها درجة الفقر وما هو تحته يستحق تكافل وكرامة”.