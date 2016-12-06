بشرى سارة للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ...

سمر العشري

قدمت وزارة الإسكان، بشرى سارة، للراغبين في حجز الوحدات السكنية، وكذلك لمن لم يحالفهم الحظ في حجز وحدات سابقة، تابعة للإسكان الاجتماعي .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ غدًا الأربعاء، استكمال مستندات الحجز وتحديثها بالنسبة للمستبعدين بالمحافظات والمدن الجديدة، ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي "وحدات التسليم خلال عام، والوحدات التي في مراحل التشطيب" .

تسليم وحدات الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي، فرصة أخيرة لمن تم استبعادهم لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، والموضحة بكراسة الشروط، وكذا أصحاب الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو بسبب الإيقاف الائتماني، أو الدخل أقل من الحد الأدنى، بشرط عدم قيامهم بسحب مقدم الحجز السابق سداده، حيث يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها، وإرسالها داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول، موضحًا عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به، خلال الفترة من 7/12/2016 وحتى 31/12/2016 ، لدى فرع بنك التعمير والإسكان "عمارات جاردينيا – ش الهرم – جيزة" .

وأكد وزير الإسكان أن فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، يأتى تيسيراً على المواطنين، ورغبة من الوزارة فى حصول كل مواطن مستحق على وحدة سكنية بالمشروع .

وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري “يقدم الحاجز صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل، سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص. تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافي الدخل الشهري، أو شهادة بصافي الدخل الشهري معتمدة من محاسب قانوني معتمد، وذلك بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وكذا صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية .

(وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وصورة قسيمة الزواج، وفي حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش "وفي حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك" .

وأكدت أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتي تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلي: "الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهريًا للأسرة، و2500 جنيه شهريًا للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيًا كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقًا لما هو موضح تفصيليًا بكراسة الشروط" .

شبكةعيونالإخبارية

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