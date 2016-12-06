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حقيقة إعلان وزير التخطيط عن إحالة مليون مواطن إلى المعاش ...

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حقيقة إعلان وزير التخطيط عن إحالة مليون مواطن إلى المعاش ... حقيقة إعلان وزير التخطيط عن إحالة مليون مواطن إلى المعاش ...

تحدث اليوم الدكتور "أشرف العربى" وزير التخطيط فى ندوة بجامعة القاهرة تحمل شعار القاهرة عام 2030 يتحدث فيها عن رؤية للمستقبل القريب و التى ستطرح فيها الحكومة عدة مبادرات جديدة وهادفة تجعل العلاقة بين الشعب والحكومة علاقة قوية مبنية على الثقة التى تهزها تغيير الحكومات فى وقت قصير .

وزير التخطيط يتحدث عن المعاش

وقال ان الثقة بين الشعب و حكومته هى التحدى الاهم بالنسبة للحكومة ، موضحا أن هناك مليون مواطن سوف تتم إحالتهم للمعاش خلال الخمس سنوات القادمة ، حيث سيتم اصدار قانون الاستثمار فى الرابع عشر من الشهر الجارى لافتا وجود امتيازات عديدة للمعاش المبكر الاختيارى ، حيث من الممكن الترقية للرتبة الاعلى و اضافات مالية أخرى .

قانون الاستثمار

وتحدث عن قانون الاستثمار قائلا أن القانون معد من 2015 و لكن احتاج لتعديلات عليه تم اجراؤها بالفعل و سيحرج للنور بعد أيام قليلة فى مجلس الوزراء و سيتم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب قريبا ، حيث من الممكن تعديله مرة أخرى كما حدث مع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى تم تعديله فى مجلس النواب واقراره بعد ذلك .

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رئيس قسم الأخبار

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