حكايات حمل غريبة ولكنها حقيقية

تلاحق مفاجآت الولادة كل امرأة حامل، وقد تكون متوقعة نتيجة الفحص المسبق، لكن بعضها يأتي مع المخاض!!

قصص ولادات غريبة ترويها من تعرضن لها.

حازوقة

عانت الألمانية مونيكا فلهاوس، من الحازوقة لعدة أشهر حملها الأخيرة، حتى ولدت طفلة جميلة، وقد ربط الأطباء الامر بالاعتقاد أنها كانت نتيجة لهرمونات الحمل، التي تعمل على استرخاء العضلات والأربطة في كل أنحاء الجسم لمساعدة الطفل، ليمر بسهولة أكبر من خلال الحوض، وقد أثرت على الحجاب الحاجز، الأمر الذي أدى إلى التشنج. ومشاكل في الجهاز الهضمي نتجت عنه الحازوقة.

مخاض لا ينته

يستمر المخاض في المتوسط من 6 إلى 12 ساعة لأمهات المرة الأولى، ومن 3-6 ساعات للأمهات الوالدات من قبل، لكن مخاض جيني مونتغمري، من سانت تشارلز، دام 22 ساعة مع طفلها الثاني، حيث اضطرت للانتظار 7 ساعات أخرى قبل أن تصبح جاهزة للدفع.

تقول مونتغمري: "بدأ المخاض في الساعة 09:00، بتوسع من1-5 سم فقد حتى مساء اليوم التالي، حيث ذهبت إلى المستشفى ليجدوا التوسع تاماً، 10 سم، بعد نصف ساعة من وصولي لم يحدث شيء. فيما استمرت التقلصات المؤلمة كل بضع دقائق ودامت7 ساعات. وأخيراً ولد طفل كبير وبصحة جيدة، وزنه 4 كيلو، و15 أوقية.



عملاق

أنجبت الام مارفلز جنيفر شوارت، من وروشستر هيلز أطفالا ثقيلي الوزن في كل من فترات حملها الثلاثة. كان أول طفل بوزن 6 كيلوغرامات، و15 أوقية. والثاني 6.5 و14 أوقية. والاخير 8 كيلوغرامات، و15 أوقية.

ومع ذلك، لم يؤثر ثقل الطفل الثالث الملحوظ على مخاضها ولم تأخذ إبرة الظهر، وعندما الناس عن ولادتها الطبيعية لم يصدقوا. فقد كان المولود عملاقاً مقارنة مع الأطفال الآخرين في الحاضنة.

ويتم تصنيف أي طفل بوزن أكثر من 4،500 كيلوغرام (9.75 باوند) ككبير عادة من الأطباء.

ولادة "الدرايف-ثرو"

ذهبت مولي ماكاي واكر وزوجها ديف، من سانت تشارلز، إلى المستشفى بعد دخولها المخاض بـ 45 دقيقة؛ لكنها ولدت على بعد ميل من المستشفى في الجزء الخلفي من شاحنة الأسرة.

تقول: شعرت بماء الرأس على بعد سبع دقائق، وقلت لزوجي إنني غير قادرة على الانتظار الآن".

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