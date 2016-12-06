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غدًا..فتحى عبد الوهاب يكشف كواليس «هروب اضطرارى» على 9090

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غدًا..فتحى عبد الوهاب يكشف كواليس «هروب اضطرارى» على 9090 غدًا..فتحى عبد الوهاب يكشف كواليس «هروب اضطرارى» على 9090

الفنان فتحي عبد الوهاب

يحل الفنان فتحى عبد الوهاب، غدًا، ضيفًا على فادى إبراهيم ببرنامج «أفصل وأسمع» على الراديو9090 ،وذلك فى تمام الرابعة عصرًا.

وسيكشف عبد الوهاب،عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، ومسلسله القادم فى موسم رمضان، كما سيكشف كواليس مسرحية «بس أنت مش شامم» الذى يقوم ببطولتها حاليًا ،وتعرض على مسرح ميامي بوسط البلد وتشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، تفاصيل الاغنية التى يؤديها بصوته فى المسرحية، وكيف جاءت الفكرة خاصة أنها أول مرة يقوم بالغناء.

كما سيكشف عن “كواليس” فيلمه السينمائى الجديد “هروب اضطرارى” مع أحمد السقا وغادة عادل، وحقيقة مشاركتة فى موسم رمضان القادم.

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