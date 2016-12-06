خبير مصرفي عن ودائع السعودية في مصر بعد الأحداث الأخيرة بين البلدين ...

سمر العشري

في ظل الأزمة الحالية بين البلدين والتي جمدت العلاقات الثنائية الطيبة طوال الفترة الماضية ، التي منحت فيها المملكة العربية السعودية مصر عدة مساعدات سواء على شكل ودائع أو قروض أو منح ، هذا بالإضافة إلى الإمدادات البترولية ، ظهر على السطح عدة تساؤلات حول مصير تلك المساعدات خاصة المالية بعد أن قطعت السعودية الأمدادات البترولية من خلال ايقافها عن طريق شركة أرامكو .

وقد أجاب الخبير المصرفي محمد عبد العال ، عن تلك التساؤلات حيث قال أن السعودية إذا أردات تلك الودائع والتي تُقدر بـ 10 مليار دولار ، فإنها سوف تحصل عليها في الوقت الحالي بدون فوائد حيث أن تلك الودائع محددة بفترة سداد وهي تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات من تاريخ الحصول عليها ، وقد تسبب هذا التصريح صدمة كبيرة للمصريين حيث أنه لو طالبت المملكة العربية السعودية باسترداد تلك الودائع الآن فإن هذا سوف يتسبب في كارثة اقتصادية كبيرة في مصر .

هذا وقد أعطت السعودية لمصر في الأعوام الثلاثة الأخيرة 8 مليار دولار من تلك العشرة ، التي أعطتها لمصر منذ أحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011 وتلك الأزمة شبيهة بالأزمة القطرية والتي عانت مصر في سداد 4 مليار دولار وديعة قطرية لمصر في عهد محمد مرسي .

شبكةعيونالإخبارية

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