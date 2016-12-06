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خبير مصرفي عن ودائع السعودية في مصر بعد الأحداث الأخيرة بين البلدين ...

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خبير مصرفي عن ودائع السعودية في مصر بعد الأحداث الأخيرة بين البلدين ... خبير مصرفي عن ودائع السعودية في مصر بعد الأحداث الأخيرة بين البلدين ...

في ظل الأزمة الحالية بين البلدين والتي جمدت العلاقات الثنائية الطيبة طوال الفترة الماضية ، التي منحت فيها المملكة العربية عدة مساعدات سواء على شكل ودائع أو قروض أو منح ، هذا بالإضافة إلى الإمدادات البترولية ، ظهر على السطح عدة تساؤلات حول مصير تلك المساعدات خاصة المالية بعد أن قطعت السعودية الأمدادات البترولية من خلال ايقافها عن طريق شركة أرامكو .

وقد أجاب الخبير المصرفي محمد عبد العال ، عن تلك التساؤلات حيث قال أن السعودية إذا أردات تلك الودائع والتي تُقدر بـ 10 مليار دولار ، فإنها سوف تحصل عليها في الوقت الحالي بدون فوائد حيث أن تلك الودائع محددة بفترة سداد وهي تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات من تاريخ الحصول عليها ، وقد تسبب هذا التصريح صدمة كبيرة للمصريين حيث أنه لو طالبت المملكة العربية السعودية باسترداد تلك الودائع الآن فإن هذا سوف يتسبب في كارثة اقتصادية كبيرة في مصر .

هذا وقد أعطت السعودية لمصر في الأعوام الثلاثة الأخيرة 8 مليار دولار من تلك العشرة ، التي أعطتها لمصر منذ أحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011 وتلك الأزمة شبيهة بالأزمة القطرية والتي عانت مصر في سداد 4 مليار دولار وديعة قطرية لمصر في عهد محمد مرسي .

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رئيس قسم الأخبار

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