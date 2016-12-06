أخبار المغرب.. الرباط تحتوى أزمة دبلوماسية مع موسكو بسبب تصريحات "بنكيران"

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم على الأزمة الدبلوماسية التى بدأت بوادرها بين الرباط وموسكو على خلفية تصريحات رئيس الحكومة المغربى المكلف عبد الإله بنكيران، التى انتقد فيها مشاركة روسيا فى الحرب بحلب.

وقالت أخبار المغرب اليوم أن المغرب عن التزامه بالحفاظ على العلاقات القوية مع روسيا، وذكرت الخارجية المغربية فى بيان رسمى استقبال وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، للسفير الروسي، ، فى العاصمة الرباط.

وقالت الرباط إن علاقاتها مع موسكو تعززت بالإعلان عن "الشراكة الاستراتيجية المعمقة"، خلال زيارة العاهل المغربي، محمد السادس، إلى موسكو فى مارس الماضي.

كما أبلغ وزير خارجية الرباط سفير روسيا أن موقف المغرب حيال سوريا يرتكز على أن "حل الأزمة السورية يتطلب انخراطاً قوياً للمجتمع الدولي، لاسيما القوى القادرة على التحرك الميداني، والتأثير على مجريات الأحداث".

وبينت الخارجية المغربية للسفير الروسى أنها تتخذ مواقفها الرسمية بعد "تقييم عميق، ومسلسل من التفاعل والتثبت"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن لهذه المواقف، بالنظر لتعقدها وخطورتها، أن تكون محط ارتجال، أو أن تعبر عن وجهات نظر شخصية".

فيما أشارت أخبار المغرب اليوم الى "مؤشر انتشار الجريمة العالمى لسنة 2016" والذى وضع المغرب فى مرتبة متقدمة فيما يتعلق بانتشار الجريمة، وتحديدا فى المركز التاسع على صعيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 40 على الصعيد الدولي، ضمن 117 دولة شملها.

فى حين تصدرت ليبيا القائمة بحلولها فى الرتبة 22 دوليا، وتلتها الجزائر فى المرتبة 24 دوليا بحصولها على معدل جريمة يبلغ 57.58 نقطة، فمصر التى حصل على معدل 56.53، ثم سوريا، فالعراق؛ فيما حلت لبنان مباشرة قبل المغرب.