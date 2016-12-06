تأجيل محاكمة 4 متهمين فى «رشوة وزارة الزراعة» لـ٧ فبراير

قررت منذ قليل، الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية رقم “2763″ الدقى لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الزراعة”، وذلك لجلسة ٧ فبراير المقبل، لحضور خبير الأصوات.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسؤولين بوزارة الزراعة في أثناء تقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات، لتسهيل بعض الإجراءات بالوزارة.

وكشفت التحقيقات ضلوع 3 متهمين آخرين في الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.