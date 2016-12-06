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بالصور : أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر2016 ...

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ارتفع اكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي ولكنه خلال بداية هذا الشهر يسهد استقرار محفوف بالحذر من ارتفاع في السوق المصرفية، حيث يرتبط سعر الحديد وسعر الأسمنت  بالقيمة المصرفية للجنيه أمام الدولار وليس الوضع مرهون فقط بسعر الحديد والأسمنت ومواد البناء فقط، ولكن الأمر طال الأدوية ومستلزماتها التي يتم استيرادها من الخارج، والذي اثر بالسلب على المواطن المصري والذي أثفل كاهله بالأعباء وارتفاع الأسعار .

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طن ويتم تحديث الأسعار يومياً ولكن الأسعار تزيد كلما قلت الكمية عن هذا الوزن، و محدثة بتاريخ اليوم بأخر المستجدات لسعر طن "حديد التسليح" في جميع الشركات .

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رئيس قسم الأخبار

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