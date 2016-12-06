وزير الإنتاج الحربى الباكستانى يزور "العربية للتصنيع" لبحث التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن زيارة وزير الإنتاج الحربى الباكستانى إلى الهيئة العربية للتصنيع تسهم فى إعطاء قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مؤكدا على ضرورة التعاون لتحقيق الهدف المشترك والارتقاء بمستوى التعاون الثنائى مع باكستان فى كافة المجالات التصنيعية ، خاصة أن مصر وباكستان ترتبطان بعلاقات تاريخية وسياسية مُمتدة.

وأشار الفريق عبد العزيز سيف الدين ، خلال استقباله وزير الإنتاج الحربى لدولة باكستان، رانا تانوير حسين، إلى اعتزازه بالزيارة والتى تأتى ثمرة للزيارة الناجحة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية للهيئة العربية للتصنيع فى شهر يناير الماضى، معربا عن تقديره لما شهدته المباحثات من مُناقشات بناءة وثرية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح سيف الدين أن المباحثات مع وزير الإنتاج الحربى الباكستانى تطرقت إلى العديد من المُوضوعات الصناعية الهامة التي تخدم مصالح البلدين ، مشيرا إلي أنه سيتم تبادل للخبرات من خلال لجان فنية مُشتركة لإعطاء الدفعة المأمولة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان، كما أنها فرصة للتعرف على إمكانيات ومُنتجات الهيئة العربية للتصنيع العسكرية منها والمدنية.

وأضاف سيف الدين أن تلك الزيارة تهدف لاستغلال الإمكانيات المشتركة لتعميق القدرة الذاتية للإنتاج الحربى بين مصر وباكستان ، مؤكدا حرص الهيئة علي تعزيز العلاقات الثنائية في مُختلف المجالات لا سيما علي الصعيدين الاقتصادى والصناعى بما من شأنه أن يعطى الزخم اللازم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد سيف الدين أنه قد تم الاتفاق علي القيام بزيارات مُتبادلة من خلال لجان فنية لبحث أفضل السبل للتعاون الثنائى، وأشار إلي أن تلك الزيارة تعد تأكيدا للدور المصري الناجح للقيادة السياسية المصرية ودورها الإقليمي العربي الإسلامى .

كما أضاف رئيس الهيئة أنه سيتم مُتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الزيارة والبناء عليه بما يحقق النتائج المُرجوة منها، لصالح شعبى الدولتين الصديقتين.

من جانبه أكد "رانا تانوير حسين" على حرص باكستان على تطوير العلاقات مع مصر علي جميع المستويات ، خاصة فى ضوء ما تمثله مصر كشريك هام لدول المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية فضلا عن دورها المحورى، الذي تقوم به باعتبارها دُعامة رئيسية للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أشار الجانب الباكستانى إلي وجود إمكانات كبيرة لتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الصناعية ، منوها إلي تطلعه لأن تساهم زيارته إلي الهيئة العربية للتصنيع في تعزيز وتنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد وزير الإنتاج الحربى الباكستانى على الأهمية التى توليها باكستان لتطوير العلاقات مع مصر من خلال زيادة حجم التبادل التجاري باستثمارات ضخمة في المجالات المختلفة ومؤسساتها الصناعية العملاقة وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع ، التي تمثل نموذجا فريدا لتكامل كافة الإمكانيات التصنيعية العسكرية والمدنية المتطورة وعقول أبنائها المتميزة ودورها التاريخى منذ نشأتها مثالا للتكامل الصناعي بين عدد من الدول العربية .

كما أشاد وزير الإنتاج الحربي الباكستانى بالدور المصري لمكافحة الإرهاب، حيث ذكر أن الظروف، الخاصة بالدولتين فى مُواجهة الإرهاب تكاد تكون واحدة فضلا عن تحديات الظروف الإقليمية الراهنة بالمنطقة.