«اقتصادية البرلمان»: إغلاق الصناديق الخاصة الممتنعة عن كشف بياناتها

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال الأسبوع الماضى ملف الصناديق الخاصة، لافتاً إلى أنه تواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وأوضح الشريف، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، أنه ورده رد من عمرو الجارحى وزير المالية، بأن هناك بيانات وردت للجنة عن بعض الصناديق الخاصة وليس كلها، مضيفًا: “ووزير المالية أصدر تهديدات بإغلاق ومصادرة أموال الصناديق التى لن تفصح عن بياناتها”.

وأشار الشريف إلى أن وزير المالية عمرو الجارحى وعده بأنه سيكون هناك تقرير أمام اللجنة خلال 10 أيام بحجم الصناديق الخاصة والأموال الموجودة بها، قائلًا: “إن كان هناك تعويق أو تعمد إخفاء معلومات سيتم التوجه للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتفعيل لجنة تقصى الحقائق”.