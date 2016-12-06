الأطباء المتورطون فى شبكه تجاره الأعضاء فى مستشفياتهم ...

سمر العشري

فى تصريحات مؤكده لمصدر قضائي بان النيابه العامه ستقوم بتحقيق شامل مع أعداد كبيره من الأطباء وحتي الان يصل عددهم الى 25 طبيب بالاضافه الى التحقيق مع الممرضين والموظفين والسماسره، وقد تم القاء القبض علي الأطباء والممرضين والمسؤلون عن المستشفي كليا بسبب اتهامهم فى تجاره الأعضاء البشريه فى جمهوريه مصر العربيه وبعد ان ياخذوها يبيعونها خارج الدوله بمبالغ باهظه تصل الى ملايين الدولارات .

وأكد مصدر موثوق أن كل تلك العمليات التي حدثت قد أجريت فى عده مستشفيات خاصه كان أبرزها منطقه الجيزه بالقاهره، بالاضافه الى أنه توجد مستشفيات يرخص لها اجراء تلك العمليات وتوجد مستشفيات أخري غير مرخصه لتلك العمليات .

وقد قامت النيابه العامه بالتدخل فى هذا الامر فوراً فالتحقيق الان أمام النيابه العامه ولا احد يتحكم فى الأمور اكثر من النيابه العامه وكذلك القضاء المصري، الجدير بالذكر وان غالبيه الأطباء اللذين قد القت قوات الأمن القبض عليهم كانوا يعملون فى مستشفى أحمد ماهر وكذلك كليات الطب فى عين شمس ومحافظه القاهره .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads