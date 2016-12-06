«هيكل»: قوانين الإعلام لن تتضمن مواد لحبس الصحفيين

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من الغالبية المطلقة لمواد مشروع قانون التنظيم المؤسسى للإعلام “الهيئات الصحفية والإعلامية”، مشيرًا إلى إن اللجنة استحدثت عدد من المواد به، ولم تشهد المناقشات اختلافات إلا فى 4 مواد على أقصى تقدير.

وأضاف هيكل، فى اجتماعه مع المحررين البرلمانيين، إن اللجنة استبدلت عقوبة الحبس بالمادة 80 من مشروع القانون الوارد من الحكومة، بالغرامة وذلك بعد تغليظها لتصبح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، مشيرًا إلي أن هناك أراء مختلفة حولها، وإن هناك آراء تفضل حذفها، لكن ستتم مناقشتها بشكل دقيق مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية.

وشدد هيكل، أنه لن يكون هناك أى مادة لحبس الصحفيين والإعلامين فى قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ، وأن اللجنة لن نقبل أن تتضمن القوانين أى عقوبات سالبة للحريات.