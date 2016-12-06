أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«اقتصادية النواب» تشكل لجنة تقصي لمعرفة المستفيدين من إلغاء رسوم الدواجن الجمركية

Google+ Print
«اقتصادية النواب» تشكل لجنة تقصي لمعرفة المستفيدين من إلغاء رسوم الدواجن الجمركية «اقتصادية النواب» تشكل لجنة تقصي لمعرفة المستفيدين من إلغاء رسوم الدواجن الجمركية

البرلمان

وصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تداعيات القرارات التى صدرت عن والخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، وقرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات السلعية والتى لها مثيل محلي.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء ، أن الغرض من اللجنة معرفة المستفيدين من هذا القرار.

وطالبت اللجنة هيئة مكتب المجلس برئاسة على عبد العال رئيس البرلمان، بإطلاق أيدى النواب فى استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة.

و أكدت اللجنة على ضرورة معرفة الأسماء التى كانت جزء من صنع هذا القرار، ومعرفة من الذى كان لديه معلومات مسبقة عن صدور هذا القرار، ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعى بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، ومعرفة عدد الشحنات التى دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التى تم فتحها للاستيرادمن البنك المركزى وبناء على أى سعر.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع الحكومة خطة واضحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

ولفتت إلى أن الحكومة تسير عكس الاتجاه فى مجال الأمن الغذائى، مع ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعا بحضور وزراء الزراعة والتموين والرى لوضع تلك الخطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة