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«هيكل»عن قوانين الإعلام: «هتتعمل هتتعمل»

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«هيكل»عن قوانين الإعلام: «هتتعمل هتتعمل» «هيكل»عن قوانين الإعلام: «هتتعمل هتتعمل»

هيكل

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام التزام دستورى، وإن هذه القوانين لا تمس الصحفيين والإعلاميين فقط، لكنها تمس المجتمع بشكل عام، مُعلقاً على الجدل المُثار حول القوانين خلال الفترة الراهنة، قائلاً: “القوانين دى هتتعمل هتتعمل”.

وأضاف “هيكل” فى اجتماع له منذ قليل مع المحررين البرلمانيين، إن القوانين الواردة من هى تلك التى أعدتها اللجنة الوطنية “لجنة الخمسين”.

وكشف أن مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين سيتم مناقشته فى جلسات المجلس الأسبوع المقبل، وسيتم الانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، لأنهما مرتبطان ببعضهم البعض.

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