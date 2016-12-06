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«العجاتى» يستقبل وفدًا إسبانيًا لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك

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«العجاتى» يستقبل وفدًا إسبانيًا لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك «العجاتى» يستقبل وفدًا إسبانيًا لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك

المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية

استقبل المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، “جوردي شوكلا” عضو البرلمان الأسباني والنائب بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والوفد المرافق له من السفارة الأسبانية.

وجرى خلال اللقاء التشاور حول سبل التعاون والتنسيق للاستفادة من خبرات الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا التى أنشئت منذ عام 1949، وتضم فى عضويتها حوالى47 دولة أوربية، وتهتم بالتعاون البرلماني والتطوير الديمقراطى فضلاً عن الاهتمام بمجالات حقوق الانسان والتشريعات والجهود الداعمة لها.

وناقشر الوزير الجهود التى بذلتها الدولة من خلال والبرلمان فى مجالات دعم حقوق الإنسان والتشريعات الحديثة التى صدرت فى والجارى إصدارها لدعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وأثنى عضو البرلمان الأسباني على الانجازات التى حققتها مصر فى هذا المجال خلال الفترة الماضية، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وأسبانيا حكومة وشعبًا.

 

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