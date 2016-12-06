تجديد حبس مدير شركة "هاينز" 15 يوما لاتهامه ببيع منتجات فاسدة بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس "مدحت.م" 46 سنة مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، فى اتهامه بتجميع كميات ضخمة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها فى تصنيع الصلصة مستغلاً اسم الشركة لبيع تلك المنتجات وترويجها على المواطنين.

كانت النيابة قد أمرت بعرض الأسطوانة المقدمة من جانب أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والتى تثبت تورط الشركة سالفة الذكر فى استخدام مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى فى عملية تصنيع منتجات الطماطم من صلصلة وكاتشب وخلافه، على فريق مختص لتفريغها وبيان محتواها، وكتابة تقرير وافقً عنها، لإرفاقه بملف القضية.

واستمعت النيابة لأقوال "مهران"، والذى أكد خلال التحقيقات، أن مجموعة من حركة شباب ضد الفساد قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور داخل شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، تصور حجم الفساد والتلاعب بصحة المواطنين، وعدم مرعاتهم شروط الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن الطماطم المستخدمة فى الصناعة، مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولى الشركة غير مبالين بصحة المواطنين.

واتهم "مهران" خلال التحقيقات مدير عام مصنع "هاينز" ومديرى الإنتاج والجودة بالتلاعب بصحة المواطنين من أجل التربح السريع، وقدم أسطوانة مدمجة تحتوى على مجموعة من الصور والفيديوهات التى تثبت حجم الفساد الموجود داخل شركة "هاينز" للصناعات الغذائية، والذى يكشف عن استخدامهم الطماطم الفاسدة فى الإنتاج، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مطالباً بغلق المصنع.