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ضبط 2 من العناصر الخطرة وبحوزتهما أسلحة نارية بالدقهلية

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ضبط 2 من العناصر الخطرة وبحوزتهما أسلحة نارية بالدقهلية ضبط 2 من العناصر الخطرة وبحوزتهما أسلحة نارية بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على مسجلى خطر وبحوزتهما أسلحة نارية وطلقات.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية بورود معلومات للرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس، بتردد اثنين من العناصر الخطرة والمطلوبة على دائرة المركز لسرقة المواطنين.

وأمر بتشكيل فريق بحث وإعداد كمين بالاشتراك مع النقيب أحمد شومان معاون المباحث بالمركز، وتم ضبط كل من هشام فكرى عاطل ومحمود خيارة عاطل وبحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة و5 طلقات خرطوش من نفس العيار، وبالفحص تبين أن الأخير صادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه ومتهم فى عدد من قضايا السرقة من بينه سرقة 125 ألف جنيه من جمصة.

 

وبسؤال المتهمين أكدا أن الأسلحة التى بحوزتهما تستخدم فى السرقة بالإكراه وتهديد المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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