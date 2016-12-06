ضبط 4 ملايين لتر مواد بترولية و358 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 30 قضية مواد بترولية بمضبوطات 4 ملايين و119 ألفا و500 لتر بنزين وسولار، و358 أسطوانة بوتاجاز، و118 قضية دقيق وقمح مدعم و مخالفات مخابز، و19 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع فى السلع التموينية، وضبط 44 قضية فى مجال الغش التجارى.

كما نجحت شرطة التموين فى ضبط 21 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 513 قضية فى مجال (المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وباعة جائلين)، وضبط 29 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.