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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص وطلقات فى الغربية

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص وطلقات فى الغربية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص وطلقات فى الغربية

>الغربية - إسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، خلال حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية بمراكز ومدن المحافظة.

 

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتحرير 3 قضايا لحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط "م. م" 34 عاما، عاطل، مقيم مركز كفر الزيات، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة خرطوش، و"ا .ع" 20 عاما عاطل، مقيم ثالث المحلة وبحوزته فرد خرطوش، و"م.م" 44 عاما عاطل، مقيم أول المحلة وبحوزته طبنجة، وتم  تحريز المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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