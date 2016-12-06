الجبلاية تقرر عقد عمومية طارئة 23 ديسمبر الجارى لتعديل اللائحة

كتب حاتم رضا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، فى اجتماعه الطارئ، الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجبلاية، عقد جمعية عمومية طارئة يوم 23 ديسمبر الجارى لتعديل لائحة الاتحاد، وإنشاء لجنة الاستئناف القيم بالجبلاية، وتكليف عصام عبد الفتاح ورضا البلتاجى بتقديم تقرير عن أخطاء التحكيم وخطة التطوير المنتظرة.

كما قرر اتحاد الكرة دعوة رؤساء الأندية لاجتماع مع مجلس الجبلاية غداً الأربعاء، لمناقشة عودة الجماهير وأزمة الحكام، فضلا عن مناقشة موقف الأندية التى هددت بالانسحاب فى العمومية الطارئة.