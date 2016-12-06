غدًا .. «الثقافة» تحيي ذكرى مرور 10 سنوات على رحيل نجيب محفوظ

تنظم وزارة الثقافة، غدًا، “صالون نجيب محفوظ”، بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيل السارد الأعظم، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الساعة 6 مساءًا، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها مختلف قطاعات الوزارة، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، حيث تستمر في الوقت نفسه، عروض أسبوع أفلام نجيب محفوظ بقاعة سينما الهناجر الساعة 7 مساءًا.

وينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية أيضًا عرضًا لفرقة التنورة التراثية الساعة 7.30 مساءًا بوكالة الغوري، إلى جانب معرض رسوم أطفال للفنانة الدانماركية انجر ليزا كريستوفرسون، وذلك في إطار أسبوع الكوميكس في مصر ببيت السيحمي الساعة 7 مساءًا.

ويعرض قطاع الإنتاج الثقافي،أفلام أروني فيلم تسجيلي ولعب الكبار فيلم روائي قصير، وهاجس فيلم تسجيلي وذلك إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الثقافة السينمائية الساعة 7 مساءًا.

كما سيتم إقامة احتفالية لجمعية “SOS” بمركز الهناجر الساعة 8 م، وإقامة معرض الفنان مرتضى أنيس، والذي يستمر حتى 12 ديسمبر الجاري بمركز الهناجر، وندوة بعنوان ابن بطوطة في سيوة للدكتورمحمد صلاح جمالي بمكتبة الحضارة الإسلامية الساعة 12 ظهرًا، وتقيم دار الأوبرا المصرية، صالونًا ثقافيًا بالمسرح الصغير الساعة 8 مساءًا.

أ.ش.أ