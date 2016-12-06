جنش يطلب الرحيل عن الزمالك ومحمد حلمى يتدخل

كتب أحمد توفيق

كشف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادى الزمالك المنقطع عن التدريبات، لمصادر مقربة منه رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى المقبل، لتأكده من صعوبة المشاركة مع فريقه فى المباريات.

وتحدث جنش مع بعض المقربين منه حول رفضه الاستمرار فى صفوف الزمالك، ليقينه بصعوبة المشاركة فى المباريات، وأن أزمة استبعاده المستمر لن تنتهى مثلما حدث معه طوال السنوات السابقة.

وتدخل محمد حلمى المدير الفنى للزمالك فى محاولة لاحتواء أزمة جنش، حيث سيجرى اتصالا هاتفيا باللاعب خلال الساعات المقبلة فى محاولة لإنهاء المشكلة وعودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يظهر جنش فى نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة، لحسم أزمته بشكل نهائى بالاتفاق مع مسئولى ناديه سواء بالاستمرار والعودة للتدريبات أو الرحيل بشكل نهائى.