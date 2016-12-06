مرتضى منصور: لا تنازل عن رحيل البلتاجى والتحقيق مع نور الدين

كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد اجتماع غدا الأربعاء مع كل أندية الدورى الممتاز بسبب أزمة التحكيم.

قال مرتضى منصور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن جميع الأندية أصبحت متضامنة ومتمسكة بتحقيق المطالب المشروعة، وهى رحيل رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام والتحقيق مع إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى ومصر المقاصة.

أضاف مرتضى منصور أن اجتماع مجلس الجبلاية مع الأندية غدا، سيشهد حسم الأمور بشكل نهائى، لكن لا تنازل عن هذه المطالبة التى أصبحت جماعية وليس خاصة بنادى الزمالك وحده.