كرة السلة يعلن جدول مباريات كأس السيدات

ياسمين يحيى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصى، جدول مباريات بطولة كأس السلة للسيدات لدور الـ16، حيث تقرر إقامته يومى 15 و17 ديسمبر الجارى.

يشارك فى منافسات كأس سيدات كرة السلة كل من فرق سبورتنج، الجزيرة، الصيد، الغابة، مركز شباب الأقصر هليوبوليس، وادى دجلة، الترسانة، الشمس، سموحة، مدينة نصر، مصر للتأمين، بالإضافة إلى الأهلى.

22 ديسمبر دور الـ8 لكأس سيدات كرة السلة

وفيما يخص مباريات دور الـ8 فتحدد له يوم 22 ديسمبر، على أن يتحدد موعد إقامة باقى أدوار البطولة فيما بعد، وتقام جميع المباريات بدون جمهور تنفيذا لقرار اتحاد كرة السلة.

الزمالك لا يشارك فى كأس كرة السلة للسيدات

تقام مسابقة هذا الموسم دون مشاركة فريق كرة سلة الزمالك، خاصة أنه أعلن الموسم الماضى الانسحاب من الدورى، اعتراضا على تواجد الوايت نايتس خلال المنافسات رغم تعليمات رئيس النادى بعدم خوض لقاءات فى وجودهم.

يذكر أن منافسات كأس كرة سلة الرجال أقيمت منافسات دور الـ32 يومى 3 و4 ديسمبر الجارى، على أن يقام لقاء السكة الحديد وأسوان يوم 12 من نفس الشهر.