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الغزالى حرب: الرئيس كلفنا بدراسة سبل تعويض الطلاب المحبوسين

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الغزالى حرب: الرئيس كلفنا بدراسة سبل تعويض الطلاب المحبوسين الغزالى حرب: الرئيس كلفنا بدراسة سبل تعويض الطلاب المحبوسين

الدكتور أسامة الغزالى حرب

قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، كلف اللجنة بالاهتمام بدراسة ملفات طالب المدارس والجامعات المحبوسين، ودراسة كيفية تعويضهم عن السنوات التى فقدوها، وهنا النية واضحة فى تخفيف الضرر عن هؤلاء الطلاب.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان، بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، لمناقشة عمل لجنة العفو الرئاسي.

وعقب حرب، على تساؤل أحد النواب بشأن دراسة اللجنة لحالة طالبة حكم عليها غيابيًا بـ5 سنوات، قائلًا: “صلاحيات العفو مقيدة بأن تكون الحالة تقضى العقوبة”.

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