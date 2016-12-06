«برلمانى»: يطالب الحكومة بالتحول للدعم النقدى بدلًا من العينى

طالب النائب أشرف شوقى، الحكومة، بالتحول للدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى، لافتًا إلى أن الدعم العينى يفتح المجال أمام انتشار الفساد، وهناك الكثيرين ممن يرتزقون من ورائه.

وأضاف شوقى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن التحول للدعم النقدى، يحتاج لحوالى سنة، لحين تنقية قوائم مستحقين الدعم واستبعاد غير المسحقين، لافتا إلى أن عدد المستحقين فعليا للدعم حوالي 40 مليون مواطن.

وأوضح شوقي، أنه يجب تخفيف فاتورة الدعم عن الدولة بشكل لا يؤثر علي المواطنين البسطاء، قائلًا “إحنا بنذل الناس للحصول علي الدعم، فمستحق الدعم مش شحات، وفاتورة الدعم حوالى 220 مليار جنيه”.