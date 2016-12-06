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«تنسيقية العودة النوبية» تقدم لرئيس الوزراء مسودة قانون إنشاء هيئة تنمية النوبة

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«تنسيقية العودة النوبية» تقدم لرئيس الوزراء مسودة قانون إنشاء هيئة تنمية النوبة «تنسيقية العودة النوبية» تقدم لرئيس الوزراء مسودة قانون إنشاء هيئة تنمية النوبة

شريف اسماعيل

كشفت مصادر مقربة من اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية، أنهم  خلال اللقاء الذى يجمعهم اليوم مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، سيطرحون عليه  مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية و تعمير، وإعادة توطين أهالي النوبة.

كما ستكرر اللجنة طلبها بتعديل القرار 444 لسنة 2014، بما يحقق ضمان توطين القرى النوبية الواقعة في نطاق في أماكنها الأصلية.

ويضم الوفد الذى سيقابل رئيس الوزراء كل من عبد الفتاح اسحاق”رئيس لجنة المتابعة”، بدوي عثمان “نائبه “، مصطفى سليمان عبده “عضو اللجنة “، جليلة محمود،محمد عزالدين، فهد حسن “عضو القافلة النوبية” ،ابو بكر راشد، ابو الحسن الشاذلى “مدير بنك العربى الافريقى”، صابر ابا اليزيد “رئيس النادى النوبى”،وحسين فتحى حسين “رئيس نادى الكنوز و نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام”.

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