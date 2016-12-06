طرح كراسات حجز 2200 شقة بالخانكة بمكاتب البريد 14 ديسمبر الجارى

القليوبية حسن عفيفى

تبدأ فروع مكاتب البريد فى 14 ديسمبر الجارى ولمدة شهر كامل فى طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الإجتماعى غير المدعوم لأصحاب الدخل حتى 3 الاف جنيه للأعزب و5 آلاف جنيه للمتزوج، فى 21 محافظة منها القليوبية حيث يتم طرح الوحدات الجديدة كاملة التشطيب بالمدينة السكنية بالخانكة.

ويبلغ سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 الف جنيه فى مراحل الغنتهاء من التنفيذ و198 الف جنيه للوحدات التى تسلم خلال عام وتصل مساحة الشقة ل95 مترا كما يسدد الحاجز لهذه النوعية من الشقق 15 ألف جنيه مقدم جدية حجز يرد فى حالة عدم التخصيص بجانب 150 جنيها كمصاريف إدارية لاترد ويتم السداد فى مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية وتسدد ثمن الوحدات الجديدة على اقساط ربع سنوية بعد الاستلام.

قال صبرى خربوش وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية أن المحافظة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى تحديد أسماء المستحقين وان دورها فقط اقتصر على دعم إنشاء الوحدات الديدة ومدها بالمرافق لصالح وزارة الإسكان التى تتولى توزيع هذه الوحدات وفق الشروط والضوابط المعلنة لديها موضحا أن الخانكة تضم نحو 2200 شقة جديدة ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى نفذتها القوات المسلحة لصالح الإسكان.