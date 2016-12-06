وزير التخطيط: إحالة مليون مواطن إلى المعاش خلال 5 سنوات

كتب وائل ربيعى - أحمد حسنى تصوير دينا رومية

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عامل الثقة بين الحكومة والشعب هو التحدى الأكبر للدولة، لافتآ إلى أن هناك مليون مواطن خلال 5 سنوات مقبلة سيتم إحالتهم على المعاش، ومعلنا الانتهاء من قانون الاستثمار 14 ديسمبر الجارى.

وأوضح أن القانون الجديد للخدمة المدنية يوجد به بند المعاش المبكر من خلال التقدم للإحالة على المعاش اختياريا، وذلك مع وجود مميزات للمواطن المحال على المعاش اختياربا منها الترقية للرتبة الأعلى مع وجود مميزات مالية أفضل، مع إضافة الـ5 سنوات على المدة التى خرج منها وهى 55 عاما.

وأضاف العربي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء بجامعة القاهرة والحوار المفتوح مع الطلبة فى ندوة تحت عنوان" استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، أن الحكومة تعمل على صناعة الثقة بين الحكومة والشعب من خلال مبادرات ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تغيير الحكومات يخلق نوعا من إهتزاز الثقة وهذه النقطة من ضمن أهداف إستراتيجية 2030 هى الثقة المتبادلة.

وأعلن وزير التخطيط، أن قانون الاستثمار، سيظهر للنور فى 14 من الشهر الجارى بمجلس الوزراء، موضحا أن القانون صدر فى مارس 2015، ولكن كان هناك العديد من المحلاظات تم العمل على تعديلها وسيكون قريبا فى مجلس النواب.

وأوضح العربى "نطمع أن نكون من أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد، خلال استراتيجة مصر فى 2030، كما أن قرارات الرئيس السيسى حول مكافحة الفساد كانت قوية مع تشكيل اللجنة والوطينة التنسيقة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية بالتعاون وزارة التنمية المحلية، وعمرنا ما كان عندنا استراتيجية لمكافحة الفساد.. مع مشاركة مصر فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد وتقديم رؤية مصر فى هذا الملف".

وأشار وزير التخطيط، إلى أن القانون الجديد للخدمة المدنية ظهر مؤخرا بعد رجوعه من مجلس النواب لوجود العديد من الملاحظات عليه بعد العمل عليه لمدة عامين ونصف وصدور قانون 17 و18 لعام 2015، موضحا أنه تم تعديل الملاحظات الخاصة من مجلس النواب عليه وذلك بإصرار على وجود قانون يخدم العامة ورؤية إصلاحية للدولة لمكافحة الفساد من خلال هذا القانون منها الأجور مع وضع أطر معينة لحساب الهيئة الوظيفية للدولة.

وتابع العربى: "هناك الحكومة الإلكترونية سيتم العمل عليها أيضا، لمكافحة الفساد عبر الإنترنت وهى من الألياف المهمة للمكافحة"، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج للعمل بشكل أطول فى قواعد البيانات، من خلال عملية قوية ومترابطة ومؤمنة، وذلك بتأمين عالى وتقديم خدمة للمواطن.

و أكد العربى، أن الدولة ستتبع قواعد صارمة خاصة بسياسة التعيين فى الوظائف، مع وجود أسلوب مركزى ومحكم واختبارات على الحاسب الآلى والعمل على تلك الطريقة من خلال الاستراتيجة التى تعمل عليها الدولة.