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الصحة: القبض على 45 شخصًا وإغلاق جميع المستشفيات المتورطة في «الإتجار بالأعضاء»

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الصحة: القبض على 45 شخصًا وإغلاق جميع المستشفيات المتورطة في «الإتجار بالأعضاء» الصحة: القبض على 45 شخصًا وإغلاق جميع المستشفيات المتورطة في «الإتجار بالأعضاء»

ارشيفية

نجحت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة العلاج الحر، المسؤولة عن منح التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وهيئة الرقابة الإدارية، ونقيب أطباء الجيزة وممثل عن هيئة الإسعاف المصرية، وآخر عن مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، في ضبط أكبر دولية للاتجار في الأعضاء البشرية في فجر الثلاثاء.

ووفقا لبيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، تمكنت الحملة المكبرة من ضبط ملايين الدولارات، فيما بلغ عدد من تم القبض عليهم حتى الآن 45 فردا ما بين أطباء وتمريض ومرضى وسماسرة وعمال، كما أن الأطباء الذين تم القبض عليهم بعضهم يعمل بكلية طب جامعة القاهرة، وآخرين يعملون بكلية طب جامعة عين شمس، إضافة إلى أطباء يعملون بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى بالمطرية، وكذلك بعض المعامل الخاصة.

واستهدفت الحملة مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، منها المرخص وغير المرخص، غالبيتهم بمنطقتي الهرم والجيزة، وقد قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إغلاق هذه المراكز وتشميعها بالشمع الأحمر، إضافة إلى إيقاف الأطباء التابعين لوزارة الصحة إيقافًا تامًا لحين إنتهاء التحقيقات بالنيابة العامة.

واستغل المتهمون المقبوض عليهم الظروف الاقتصادية لبعض المصريين ومعاناة بعض المرضى واحتياجهم للعلاج، في التحصل على مبالغ مالية كبيرة من المرضى مخالفين بذلك أحكام القانون.

 

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