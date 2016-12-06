الحكومة : تعلن قائمة بالأسعار الجديدة للحبوب واللحوم والسكر ...

سمر العشري

بعد موجة غلاء الاسعار التى تعيشها البلاد عقب قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه امام الدولار الشهر الماضين، قام مجلس الوزراء المصري بالاعلان عن الاسعار الجديدة الخاصة باللحوم والدواجن و السكر والحبوب حيث شهدت الاسعار الجديدة ارتفاعآ ما بين 15الي 30% وهو السعر الجديد عقب ارفاع سعر الدولار بجميع البنوك المصرية.

وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بنشر الاسعار الجديدة والتى سيتم العمل بها فى المجمعات الاستهلاكية الحكومية ، وجاءت الاسعار كما يلي:-

سعر كيلو الأرز من 5 الي 10 جنيهات وذلك على حسب درجة النقاء و النوع

سعر كيلو العدس من 12 إلى 30 جنيهًا

سعر كيلو الفول المجروش ما بين 10 و28 جنيهًا

سعر كيلو الفول العادي ما بين 10 و28 جنيهًا

سعر كيلو السكر 7ـ 7.50 جنيه بكل من محافظات المنوفية والدقهلية والإسكندرية، بينما سعره يراوح بين 10 و13 جنيهًا في لا من محافظات الفيوم والوادي الجديد وجنوب سيناء

سعر كيلو اللحمة الكندوز تراوح ما بين 80ـ 110 جنيهات

سعر كيلو اللحمة الضان ما بين 75 ـ125 جنيهًا

سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن الطازجة البيضاء ما بين 17 و27 جنيهًا،

سعر كيلو الدواجن البلدي 20 و30 جنيهًا

سعر الدواجن البيضاء المبردة ما بين 19 و35 جنيهًا ،

سعر كيلو الدواجن البلدي المجمدة ما بين 21 و38 جنيها .

شبكةعيونالإخبارية

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