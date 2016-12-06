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وفاة زوجة الفنان محمد صبحي بعد صراع مع المرض اليوم ...

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وفاة زوجة الفنان محمد صبحي بعد صراع مع المرض اليوم ... وفاة زوجة الفنان محمد صبحي بعد صراع مع المرض اليوم ...

فقد الفنان محمد صبحي منذ قليل زوجته السيدة نيفين رامز بعد صراع طويل مع المرض، حيث لديهما ابنين فقط هما كريم ومريم.

ويحرص محمد صبحي دائمًا على ابعاد أسرته عن أعين الإعلام، ولكنه عرف بحبه الشديد لزوجته فقد بكى خلال إحدى لقاءاته التليفزيونية بسبب مرض زوجته، فهو لم يتزوج غيرها، وقد رافقها في رحلة علاجها إلى الخارج.

وحتي الأن لم يعلن عن مكان تلقي العزاء وإن ما أعلن هو أن يكون الدفن عصر اليوم ، الثلاثاء، الموافق 6 من شهر ديسمبر لعام 2016.

ويعتبر الفنان محمد صبحي من أشهر الفنانين الكوميدان في السينما والتليفزيون المصري، وله العديد من الأعمال الدرامية والفنية والمسرحية الشهيرة ومن أشهرها مسلسله الشهير "يوميات ونيس" بأجزائه المختلفة .

وعن زوجته فلا يعلم الكثير شيئا عنها لأنها ليست من الوسط الفني وإن كانت قصة زواجهما جميلة وتدل علي قصة حب حيث أن محمد صبحي واجه صعوبات كثيرة قبل الزواج منها بسبب رفض والدها له في البداية وأنه كان عليه أن يقوم بمجهودات كثيرة لإتمام الزواج .

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رئيس قسم الأخبار